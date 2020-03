Bank of Baroda कस्टमर्स के लिए खुशखबरी, 3 महीने तक ऑनलाइन बैंकिंग होगी फ्री

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से लोगों से कम से कम घर से बाहर निकलने की गुजारिश की जा रही है। लेकिन मार्च के महीने में बैंकों से जुड़े इतने काम होते हैं कि इंसान को बाहर निकलना पड़ता ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक्स लगातार डिजीटल प्लेटफार्म्स इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल हमने आपको hdfc के ऐसे ही कदम के बारे में बताया था ।Hdfc के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda ) ने डिजीटल बैंकिंग ऑप्शन इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तीन महीने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन को बिल्कुल फ्री कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ( bob ) ने ऐलान किया है कि अगले तीन महीने तक डिजीटल बैंकिंग के इस्तेमाल पर किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा।

Yes बैंक केस: 2 अप्रैल तक कस्टडी में रहेंगे राणा कपूर, पत्नी का भी बयान होगा दर्ज

ट्वीट कर दी जानकारी-

बैंक ऑफ बड़ौदा ( bob ) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस ट्वीट के साथ ही बैंक ने stay Safe Bank Safe टैगलाइन के साथ इस मुहिम को शुरू किया है।

While you take every precaution you can to remain safe, we are doing our bit by introducing zero charges on digital transactions. So now, #StaySafeBankSafe from the comfort of your home with our digital products. #ZeroCharges #GoDigital @Pvsindhu1 pic.twitter.com/CnJHFqL3DS