दीपिका पादुकोण ने एयरोस्पेस स्टार्टअप में किया इन्वेस्ट, ऐसे भी कर रही हैं मोटी कमाई

नई दिल्ली। बालीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) आजकल इन्वेस्टमेंट के जरिए मोटी कमाई करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। बीते कुछ समय में बाॅलीवुड की इस डिवा ने कई छोटे-बड़े स्टार्टअप में निवेश किया है। अब खबर आ रही है दीपिका पादुकोण ने Bellatrex Aerospace नाम की एक स्पेस्टेक स्टार्टअप में निवेश किया है। हालांकि, उन्होंने इस स्टार्टअप में कितनी रकम इन्वेस्ट की है, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। करीब डेढ़ साल पहले ही पादुकोण परिवार ने KA Enterprise नाम से दीपिका पादुकोण का ऑफिस खोला था। इसके बाद से इस ऑफिस ने लगातार कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है।



दीपिका के साथ इस दिग्गज ने भी किया है निवेश

कर्नाटक राज्य के बेंगलुरू स्थित यह स्टार्टअप Microwave Plasma Thrusters (MPT) की मदद से एक इलेक्ट्रिक बेस्ड Propulsion System बनाने में जुटा है। इस स्टार्टअप के सह-संस्थापक यशस कर्णम ने बताया है कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स की मदद से 30 लाख डाॅलर जुटाया है। इसमें हीरो मोटो काॅर्प के सुमन कंत मुंजल के साथ दीपिका पादुकोण का भी नाम है। इसमें स्टार्टअप में इन दोनों समेत कुल 7 इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा दांव पर लगाया है। स्टार्टअप का दावा है उसकी इस तकनीक से स्पेस में बेहद कम कीमत में बड़ा से बड़ा पेलोड ले जाया जा सकता है। मौजूदा Chemical Propulsion System की तुलना में यह तकनीक इकोफ्रेंडली है। MPT कम वजन के साथ-साथ तीन गुना अधिक समय तक काम करता है और केमिकल की तुलना में अधिक प्रभावी भी है। यह स्टार्टअप खुद का लाॅन्च व्हीकल बनाने की भी तैयारी कर रहा है।

इन स्टार्टअप्स में भी किया है निवेश

केवल इसी एक स्टार्टअप में ही नहीं, बल्कि दीपिक पादुकोण ने इसके पहले भी कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। कुछ दिन पहले ही यह भी खबर आई थी कि उन्होंने भारत में प्रीमियम योगर्ट कंपनी Epigamia में निवेश किया है।दीपिक की KA Enterprise ने ऑनलाइन फर्नीचर रेंटल प्लेटफाॅर्म Furlenco, ब्युटी प्रोडक्ट्स मार्केटप्लेस Purplle में निवेश किया था। दीपिका पादुकोण All About You नाम से एक प्राइवेट अपैरल लेबल में Myntra के साथ को-पार्टनर है। उनके अन्य इन्वेस्टमेंट के बारे लोगों को कुछ जानकारी नहीं है।

सबसे अधिक कमाई करने वाले टाॅप 5 लिस्ट में इकलौती महिला

पिछले साल दिसंबर माह में जब मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की तो दीपिका पादुकोण इसमें चौथे नंबर पर थीं। उनके पहले सलमान खान , विराट काेहली और अक्षय कुमार थे। महेंद्र सिंह धोनी भी इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर थे। इस लिस्ट के अनुसार 112.8 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली दीपिका पादुकोण इकलौती महिला थी। दीपिका के बाद इस लिस्ट में 12वें नंबर पर आलिया भट्ट थीं।

दीपिका और विराट कोहली का ब्रैंड वैल्यू सबसे अधिक



Duff & Phelps की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल केवल दीपिका पादुकोण और विराट कोहली ही 10 करोड़ डाॅलर से अधिक के ब्रैंड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी थे। नवंबर 2018 तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक दीपिका पादुकोण कुल 21 प्रोडक्ट्स को एंडाॅर्स करती हैं, जोकि देशभर में सबसे अधिक है।

