दिव्यांग शुरू कर सकेंगे अब अपना खुद का बिजनेस, सरकार देगी 10 लाख का लोन

Highlights

- केन्द्र सरकार (Central Government) द्वारा कई ऐसी सरकारी योजना (Government Yojna) शुरू हुई है जिसमे विकलांगों/दिव्यंगों को कारोबार करने के लिए बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है

- एक ऐसी ही योजना नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (National Handicapped Finance and Development Corporation) द्वारा चलाई जा रही है

- दिव्यांग/विकलांग लोगों को बिजनेस (Loan Facility for Handicapped) शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन (Loan for Handicap People) दिया जाता है