राहुल गांधी के ट्वीट पर भड़की वित्त मंत्री, कहा- चोर-चोर चिल्लाने से कुछ नहीं होता

नई दिल्ली। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हफ्ते में दूसरी बार मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को दूसरों को चोर-चोर कहने की आदत पड़ चुकी है। चोर-चोर चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा। देश की जनता ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी को करारा जवाब दे दिया है। वहीं उन्होंने देश के व्यापारियों को भी बिना किसी परेशनी के व्यापार करने को कहा है।

Finance Min Nirmala Sitharaman on Rahul Gandhi's tweet on RBI: Whenever Rahul Gandhi raises things like 'chor,chori,' one thing comes to my mind, he tried his best 'chor, chor,chori,' but public gave him befitting reply. What's the point of using the same words again? pic.twitter.com/qyccEFFfos — ANI (@ANI) August 27, 2019

बिना परेशानी के व्यापार करें व्यापारी

मीडिया की ओर से सवाल किया गया कि आरबीआई की ओर से मिले 1.76 लाख करोड़ रुपए का सरकार किस तरह से इस्तेमाल करेगी। जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अन्यथा इस बारे में अभी कोई बात नहीं की जा सकती है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि देश के सभी तरह के छोटे, बड़े, नैनो, माइक्रो उद्योपतियों बिना किसी परेशानी व्यापार करने का माहौल पैदा करके देना है। देश की सरकार चाहती है कि व्यापारी बिना किसी परेशानी के यहां पर व्यापार करें। सरकार व्यापारियों की हर तरीके से मदद करने को तैयार है।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman: Whatever be the size- small, medium, micro, nano or large entrepreneurs of this country, we want them to carry on with their business without a worry. pic.twitter.com/kA4ZO79olF — ANI (@ANI) August 27, 2019

राहुल गांधी पर पलटवार

वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के ट्वीट पर वित्त मंत्री ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को चोर-चोर कहने की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार से पहले तो देश की जनता राहुल गांधी को जवाब दे चुकी है। जिसे याद करके ही राहुल गांधी को आगे कुछ बोलना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि पीएम और एफएम खुद के पैदा किए हुए आर्थिक संकट को हल करने के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आरबीआई से चोरी करना काम नहीं आएगा, यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे गोली लगने से हुए घाव पर लगाने के लिए डिस्पेंसरी से बैंड-एड चुराई जाए।