मूडीज की रेटिंग घटाने पर बोलीं वित्त मंत्री, कहा - मजबूत हैं देश की इकोनॉमी और फंडामेंटल

नई दिल्ली। सरकार ने ccc ( Moodys ) इन्वेस्टर्स सर्विस के द्वारा भारत की रेटिंग को घटाने पर शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया जताई। वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक मजबूत बने रहेंगे और सरकार की ओर से किए गए उपायों से निवेश में तेजी आएगी। देश की इकोनॉमी ( Indian economy ) पर कोई भी संकट नहीं है।



वित्त मंत्री ने किया ट्वीट

मूडीज के रेटिंग परिदृश्य को 'स्थिर ' से ' नकारात्मक ' करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitaraman ) ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय इकोनॉमी अभी भी काफी मजबूत है। हाल में आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदम निवेश को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री सीतारणम ने भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है और बॉन्ड यील्ड लो है।

The fundamentals of the economy remain quite robust with inflation under check and bond yields low.

Press release by @FinMinIndia pic.twitter.com/XbjitEthMd