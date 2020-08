इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए राहत भरी खबर, जानें Online कैसे फाइल करें ITR?

-How to file ITR Online: कोरोना संकट के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) ने टैक्सपेयर्स को हाल ही में बड़ी राहत दी है। -बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। -ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। -आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन के जरिए आईटीआर दर्ज ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं।

नई दिल्ली।

How to file ITR Online: कोरोना संकट के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने टैक्सपेयर्स को हाल ही में बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया था। ऐसे में अगर आपने भी वित्तीय वर्ष 2018-19 ( Financial Year 2018-19 ) के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया हैं, आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन के जरिए आईटीआर दर्ज ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं।

अब सिर्फ Aadhar Card से आसानी से खुलवाएं Pension Account, मिलेगा डबल फायदा

इन बातों का रखना हैं ध्यान

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग- अलग तरह के फॉर्म है, इनमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल हैं। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आप सबसे पहले कुछ अहम दस्तावेज जैसे PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि पास रखें। इसके अलावा ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं।

कैसे फाइल करें ऑनलाइन आईटीआर

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

यहां आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करना होगा।

इसके बाद ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें और “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें।

प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चुनें और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें।

सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़े और आईटीआर फॉर्म में ऑनलाइन सभी जानकारियों को भरें।

ध्यान रहें कि सेशन टाइम आउट से बचने के लिए बीच-बीच में सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें।

इसके बाद Taxes Paid and Verification टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प चुनें।

वेरिफिकेशन करने या न करने के बाद ‘प्रिव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। आईटीआर सबमिट करें।

Gold Loan पर RBI का बड़ा ऐलान, जानिए कितनी मिली आम जनता को राहत

वेरिफिकेशन है जरूरी

बता दें कि बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना करना अनिवार्य है। इसे आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।