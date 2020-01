'हलवे' के साथ रस्म अदायगी पूरी, बजट 2020 में सीतारमण की फिर दिखेगी मजबूरी!

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट की उलटी गिनती का शुभारंभ किया। बजट एक फरवरी को संसद में पेश होगा। सीतारमण ने 'हलवा' रस्म में भाग लिया। इसके साथ ही बजट की छपाई अत्यंत गोपनीयता के साथ शुरू हुई। सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को हलवा रस्म में भाग लिया, जिसका आयोजन नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय में किया गया।

सभी ने लिया पार्टिसिपेट

यह रस्म बजट 2020-21 से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत से जुड़ी है। सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2019 में चुनाव बाद बजट पेश किया था। वित्त मंत्रालय के सभी सचिव, सीबीडीटी, सीबीआईसी प्रमुख व अन्य प्रमुख अधिकारी जो बजट से जुड़े हैं और दूसरे कर्मचारी भी हलवा रस्म का हिस्सा बने।

#HalwaCeremony marks the beginning of printing of budget documents



Finance Minister @nsitharaman and MoS @ianuragthakur relish some halwa during the traditional ceremony with senior officials of @FinMinIndia pic.twitter.com/SeO4ASfTeh