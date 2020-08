Armed Forces को HDFC ने दिया खास तोहफा, परिवार को Shaurya KGC Card, 10 लाख का Free Life Insurance

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक ( HDFC Bank ) ने सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए शौर्य केजीसी कार्ड ( Shaurya KGC Card ) लांच किया है। इस कार्ड के माध्यम से सैन्य जवानों के परिवार खेती का सामान और मशीनरी खरीद पाएंगे। इस कार्ड के साथ लाइफ इंश्योरेंस बीमा ( Life Insurance ) भी दिया गया हैै। बैंक की मानें तो यह कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड ( Kisan Credit Card ) की गाइडलाइंस के आधार पर तैयार किया गया है। बैंक के अनुसार ये सैन्य जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर बैंक की ओर से खास तोहफा है। आइए आपको भी बताते हैं कि इस कार्ड की क्या खास बातें हैं।

. @HDFC_Bank launches 'Shaurya KGC Card', 1st-of-its-kind card for armed forces on the eve of #India 's 74th #IndependenceDay . This card will benefit the family members of #ArmedForces engaged in agricultural activities. Read the #PressRelease here https://t.co/zu6IOSFQSj . #Shaurya pic.twitter.com/L7gcSiXuHY

खेती के लिए खरीद सकेंगे सामान

एचडीएफसी बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शौर्य केजीसी कार्ड से सैन्य परिवार के लोग कृषि कार्य के लिए जरूरत के सामान जैसे बीज, खाद खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सैन्य जवानों के परिवार इस फंड से फॉर्म मशीनरी, सिंचाई के लिए उपकरण जैसे सामान खरीद पाएंगे। जिससे उनके परिवारों को काफी मदद मिलेगी।

The #Shaurya KGC Card provides financing for agricultural requirements to #ArmedForces personnel. They can avail this funding for all #agricultural related purposes. Click here to watch the launch video. #ParaMilitaryForces @IAF_MCC @indiannavy @adgpihttps://t.co/VciOH3BmgK