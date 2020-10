Ration Card से जुड़ी समस्याएं चुटकियों में होगी खत्म, बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली। पहचान पत्र से लेकर मुफ्त में अनाज लेने आदि सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड (Ration Card) का होना बेहद जरूरी है। इसी के आधर पर बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं या इसमें उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। इन चीजों के चलते कई बार वे सरकारी लाभों से वंचित हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं में उलझे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ खास प्रक्रियाओं को अपनाकर चुटकियों में इन समस्याओं स निजात पा सकते है।

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने की प्रक्रिया

अगर आपके राशन कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो इसे रजिस्टर्ड करने के लिए आपको https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करना होगा। यहां आपको Update Your Registered Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा। इसमें आपको पहले कॉलम में अपना आधार नंबर लिखना होगा। Aadhar Number of Head of Household/NFS ID। इसके बाद दूसरे कॉलम में Ration card No लिखना होगा। तीसरे कॉलम में घर के मुखिया का नाम, जिसके नाम पर राशन कार्ड हो Name of Head of HouseHold लिखें। अब आखिरी कॉलम में अपना नया मोबाइल नंबर लिखकर सेव कर दें। ऐसा करते ही आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा।

नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें

राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम में बच्चे और पत्नी का नाम जुड़ सकता है। इसके लिए तो तरीके हैं। आप चाहे तो अपना और पत्नी का पहले अलग-अलग राशन कार्ड बनवा लें या फिर अपनी पत्नी के आधार कार्ड में संशोधन कराकर उसमें लड़की के पिता के जगह पति यानी अपना नाम जुड़वा लें। इसके बाद अपना और पत्नी का आधार कार्ड ले जाकर तहसील में खाद्य विभाग अधिकारी को दें। आप चाहे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद भी पत्नी का नाम जुड़वा सकते हैं। अब अपना नाम पहले से जुड़े राशन कार्ड से हटवा ले और फिर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा।

हटे हुए नाम को दोबारा जोड़ना

अगर किसी का नाम राशन कार्ड से हट गया हो तो उसे दोबारा लिस्ट में शामिल करने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र (CSC Center) या जन सुविधा केंद्र में संपर्क करना होगा। यहां व्यक्ति को अपना आधार और राशन कार्ड की फोटो कॉपी दिखानी होगी। इसके बाद यहां एक आवेदन पत्र देना होगा। जिसके बाद वहां से आपको एक रसीद मिलेगी। उसे अपने तहसील में जमा कर दें। थोड़े दिन में आपका नाम सूची में दोबारा शामिल हो जाएगा।