एक App से बनेगी आपके घर के आगे की सड़क, जानिए कैसे कर सकते हैं आप आवेदन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM Gram Sadak Yojana) की शुरुआत केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। इस योजना (PM Gram Sadak Yojana) का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़क (Rural development scheme) से जोड़ना था। इस योजना (Gramin Sadak Yojana) का सबसे बड़ा फायदा गांव में होगा। जहां सड़कें नहीं बन पाती और लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस योजना (PMGSY) से छोटे किसान शहरों से सीधे जुड़ सकेंगे और अपनी फसल बेच पाएंगे। इस योजना (PMGSY) में सड़क को सही रखना और अगर किसी तरह की परेशानी (PMGSY) से सड़क खराब होती तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा।

इस एप से बनावा सकते है आप भी सड़क

इस योजना के तहत आप अपने गांव की सड़क भी सही करा सकते हैं। जिसके लिए सरकार ने 'मेरी सड़क' (Repair of roads) के नाम से एक सरकारी एप (Government App) जारी किया है। अगर आपके गांव की सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है या फिर किसी कारण खराब हो गई है तो आप इस एप के जरिए सीधे प्रधानमंत्री (Repair of roads) से शिकायत कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि वही खराब सड़कें सही होंगी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Repair of roads) के तहत बनाई गई हैं।

केवल ग्रामीण सड़के होगी कवर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM Gram Sadak Yojana) के तहत केवल ग्रामीण सड़कों को कवर किया जाएगा। यह योजना पूरी तरह सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। शहरी सड़कें इस योजना (PM Gram Sadak Yojana) के कार्यक्रम में नहीं आती हैं। ग्राम सड़के ऐसी सड़कें ऐसी सड़कें हैं जो गांव/बसावटों या फिर बसावटों के समूह को एक-दूसरे से और उच्च श्रेणी की समीपवर्ती सड़क से जोड़ती हैं।

जानिए क्या है मुख्य उद्देश्य

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का मुख्य उद्देश्य गांवों और शहरों को पक्की सड़क से जोड़ना है। जिससे हर मौसम में काम आ सके एसी सड़क जिसमे कल्वेर्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम भी होंगे।

- यह Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के लिए योग्य ऐसी बस्तिया जिसमे 1000 लोग की संख्या हो उस बस्ती को गांव से या फिर शहेरों से जोड़ दिया जाएगा।

- इस योजना के तहत ऐसी बस्तियों को 3 साल में गांवों और शहरों से जोड़ दिया जाएगा।

- इस Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana का यह उद्देश्य भी है जो पुराने रास्ते है उन्हें भी नए सिस्टम के मुताबिक बनाया जाएगा| उन पुराने रास्तो को अपग्रेड किया जाएगा।