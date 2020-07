Stree Shakti Package : अब महिलाएं करेंगी खुद का बिजनेस, सरकार देगी 5 लाख का लोन

Highlights - Stree Shakti Package Scheme के तहत सरकार महिलाओं (Women Entrepreneurs Scheme) की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी - यह योजना सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई गई है - इस योजना के तहत जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं कर पाती उन्हें एसबीआई बैंक (State Bank Of India) द्वारा लोन प्रदान करवाया जाएगा

नई दिल्ली. Stree Shakti Scheme 2020: देश में स्त्रियों (Stree Shakti Scheme) की स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा महिलाओं को वित्तीय संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए कई योजनाएं (Stree Shakti Package) चला रही है। इन्हीं में से एक योजना स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Scheme 2020) है। इसके तहत सरकार महिलाओं (Women Entrepreneurs Scheme) की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

यह योजना (Stree Shakti Yojana 2020) सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं कर पाती उन्हें एसबीआई बैंक (State Bank Of India) द्वारा लोन प्रदान करवाया जाएगा। ताकि महिलाएं लोन (Special loans for women) प्राप्त कर सके और अपने सभी प्रकार की आर्थिक तथा वित्तीय (Shakti Loan Scheme) समस्याओं का हल निकाल सके।

जानिए, इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य (Special loans for women) उद्देश्य देश में महिलाओं के स्तर को उठाना व महिलाएं उद्यमियों (Women Entrepreneurs Scheme) को बढ़ावा देना है। जिससे महिलाएं नए रोजगार (Special loans for women) आसानी से खोल सके। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (State bank of india Loans) ने कुछ मापदंड तय किए हैं। उन्हीं के आधार पर महिलाओं को रोजगार के लिए लोन मिल सकता है। इसके साथ ही देश में महिला उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा उद्योगों के तहत 5 लाख तक की सिक्योरिटी भी सरकार द्वारा महिलाओं (Shakti Loan Scheme) को दी जाएगी। इसके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली जाती है।

इस योजना की खास बातें

महिलाओं (Shakti Loan Scheme) को दी जाने वाली इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों पर मार्जिन 5% तक कम होने का प्रावधान है। यदि महिलाएं जो लोन लेते हैं उसकी संख्या दो लाख से अधिक होती है। इस स्थिति में बैंक (Women Entrepreneurs Scheme) द्वारा ब्याज की दर 5% कम होने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। महिला उद्यमी यदि अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें 5 लाख तक के ऋण पर किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकती है।

योजना का लाभ

- स्त्री शक्ति योजना प्रमुख लाभ।

- देश में महिलाओं का स्तर ऊपर उठेगा।

- महिलाएं उद्यमियों बनकर अपने परिवार के लिए सहारा बनेगी।

- महिलाओं को ऋण प्रदान करने से वे इसका उपयोग सही जगह पर करेंगे।

- देश में महिला उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

- इस योजना के तहत 5 लाख तक के ऋण में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है।

इन बिजनेस को दें सकती है बढ़ावा

- डेरी प्रोडक्ट जेथे दूध, मक्खन ,दही आदि

- रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन एवं बिक्री

- अगरबत्ती, पापड़ आदि का उत्पादन एवं बिक्री

- कंपोस्ट खाद का उत्पादन एवं बिक्री

- बीजों की बिक्री

- खाद की बिक्री

- कंबल की बिक्री

आवेदन करने के लिए इस https://sbi.co.in/ वेबसाइट पर लॉगिन कर पूरी जानकारी भर कर आवेदन करें।