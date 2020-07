Surakshit Matritva Aashwasan : गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी, योजना के तहत संपूर्ण खर्च उठाएगी सरकार

Highlights

- गर्भवती महिलाओं (Free medicines for pregnant women) के लिए भी सरकार (Government schemes for women) द्वारा चलाई गई योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना (Surakshit Matritva Aashwasan) है

- इससे योजना की घोषणा 11 अक्टूबर 2019 को दिल्ली (Delhi) के कार्यक्रम में की गई थी

- गरीबी व पैसों के अभाव के चलते आज (Government schemes for women) भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं है, जो प्रसव अपने घर पर ही करवाती है