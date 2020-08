Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi : जारी हुई छठी किश्त, जानें कैसे चेक करें स्टेेटस

नई दिल्ली। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। रविवार को पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए 8.5 लाख करोड़ किसानों को योजना की छठी किश्त जारी की गई है। तो आपके खाते में रकम पहुंची है या नहीं। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा।

स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

1.अगर आपने भी इस योजना के तहत रजिस्टर किया है और चेक करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर लॉग इन करें।

2.पोर्टल पर जाने के बाद, “Farmer’s corner” सेक्शन में जाएं “Farmer’s corner” पर क्लिक।

3.यहां आपको “Benificary status” का विकल्प दिखाई देगा। यहां जाकर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें नजर आ रहे बॉक्स में अपना आधार नंबर (Check PM kisan Samman Yojna status by Aadhar Number) या अकाउंट नंबर(Check PM kisan Samman Yojna status by Account Number) या फिर फोन नंबर(Check PM kisan Samman Yojna status by Mobile Number) डालकर आप इसे चेक कर सकते हैं।

4.आधार, अकाउंट या मोबाइल नंबर डालते ही “Get Data” पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर आप अपना स्टेटस देख सकेंगे। इसमें आपकी तीनों किस्तों की डिटेल्स दिखाई देंगी।

कौन देख सकता है स्टेटस

इस योजना में जिन किसानों ने आवेदन किया है वे अपने आवेदन की स्तिथि ऑनलाइन देख सकते हैं । साथ ही साथ जिन किसानों के आवेदन अस्वीकार हो गए वे भी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के खाते में पैसे आए हैं वे इसे देख सकते हैं। कई बार पैसे भेजे जाने के बाद भी स्टेटस में रुपए नहीं दिखाई देते हैं इसलिए बैंक से संपर्क करें और उन्हें यूटीआर नंबर दें। इससे समस्या दूर हो जाएगी।

ये लोग नहीं कर सकते आवेदन

पीएम किसान योजना का लाभ वे लोग नहीं उठा सकते हैं जिनके नाम खेती के लिए अपनी जमीन न हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। साथ ही जिन्हें 10,000 या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।