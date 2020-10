खो गया है PAN Card तो न लें टेंशन, इन प्रक्रियाओं से हासिल करें डुप्लीकेट कॉपी

नई दिल्ली। बैंक के सभी दस्तावेजों को वेरिफाई करने से लेकर आधार को लिंक (Link With Aadhaar) करने आदि सभी कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर गलती से आपका पैन कार्ड (Lost PAN Card) खो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को अपनाकर इसकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो क्या है प्रोसेस जानिए, विवरण।

1.अगर आपका पैन कार्ड खो गया हो तो आप Request for New PAN Card or/ and Changes or Correction in PAN Data फ़ॉर्म जमा करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2.डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन फॉर्म के साथ आपको एफआईआर की एक कॉपी अटैच करनी होगी। जिसमें आपके पहले पैन कार्ड के खोने या चोरी होने की डिटेल्स होंगी।

3.पैन के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक तय शुल्क जमा करनी होगी। अगर आप डुप्लीकेट पैन कार्ड देश के किसी भी राज्य के पते पर मंगाते हैं तो आपको 110 रुपए फीस चुकानी होगी। वहीं जो लोग विदेश में रहते हैं तो 1020 रुपए चुकाने होंगे। इसमें जीएसटी भी शामिल होगी।

4.जिन लोगों को पैन कार्ड तुरंत या जल्दी चाहिए वे इंस्टैंट या ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और वैलिड आधार नंबर देना होगा। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे वेबसाइट पर डालकर सबमिट करना होगा। अब 15-अंक वाला (Acknowledgment Number) जनरेट होगा। आप अपने वैध आधार नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं और आवंटन होने पर ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी ईमेल आईडी आधार के साथ रजिस्टर हो तो ई-पैन आपको आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।