Budget 2020 : 5 लाख तक की सालाना आय वालों को मिलेगी टैक्स से मुक्ति

नई दिल्ली : निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) बजट 2020 ( Budget 2020 ) ने इस केंद्रीय बजट ( Union Budget 2020 ) में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। इस बार टैक्स स्लैब ( tax slabs in india ) को बढ़ाया गया है और 5 लाख तक की सालाना आय कमाने वाले लोगों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। जानते हैं इस बड़े ऐलान से जुड़ी अहम बातें।

Budget 2020 : नई शिक्षा नीति से बदलेगा न्यू इंडिया, 99 हजार 300 करोड़ रुपये का आवंटन

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 से 10 लाख रुपए की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा। अब 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको महज 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले इस आय पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो उस पर नए रेट के मुताबिक, अब 15 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले यह 20 फीसदी के दायरे में आता था।

अब जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 10 लाख से 12.50 लाख रुपए है उन्हें नए रेट के हिसाब से 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। पहले उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

Budget 2020 : सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां, GST से परिवारों की औसत बचत 4 फीसदी हुई

नए टैक्स रेट के मुताबिक, जिनकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच है उन्हें अब 25 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: A person earning Rs 15 lakh per annum and not availing any deductions will now pay Rs 1.95 lakh tax in place of Rs 2.73 lakh https://t.co/5kATL4iF5l