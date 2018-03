नई दिल्ली। यदि आप अभी तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं करा पाएं हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने अवकाश के दिनों में भी अपने कार्यालय खोलने का फैसला किया है। आयकर विभाग के अनुसार देशभर में फैले उसके कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च को अवकाश के दौरान भी खुलेंगे। आयकर विभाग ने यह फैसला आयकरदाताओं को अंतिम समय में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए किया है। आयकर विभाग का कहना है कि इन तीनों दिन में करदाता टैक्स फाइलिंग और इससे जुड़े अपने सभी कार्य पूरे कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी मंगलवार को ट्वीट करके दी।

महीने के अंतिम तीन दिन सरकारी कार्यालयों में छुट्टी

इस माह के अंतिम तीन दिनों में देशभर के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। 29 मार्च को महावीर जयंती, 30 मार्च को गुड फ्राइडे और 31 मार्च को माह का अंतिम शनिवार होने के कारण अवकाश रहेगा। हालांकि 31 मार्च शनिवार को बैंकों में अवकाश नहीं होगा।

31 मार्च को समाप्त होता है वित्त वर्ष

देश में वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। ऐसे में अंतिम समय में आयकर रिटर्न जमा करने वालों की लंबी लाइन रहती है। इस बार महीने के अंतिम तीन दिन अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में करदाताओं के टैक्स फाइल करने से छूटने की आशंका जताई जा रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलने का फैसला किया है।

खोले जा सकते हैं अतिरिक्त काउंटर

इस बार वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए रिटर्न भरने का भी आखिरी मौका है। साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न भी 31 मार्च तक भरे जा सकते हैं। ऐसे में रिटर्न जमा करने के लिए आयकरदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए आयकर विभाग ने अतिरिक्त काउंटर खोलकर आयकरदाताओं की मदद करने के लिए कहा है।

Income Tax Offices throughout India to remain open on 29th, 30th and 31st March to facilitate filing of Income Tax Returns and completion of associated work,