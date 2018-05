नई दिल्‍ली। नोटबंदी के एक साल बाद आयकर विभाग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। वर्ष 2017-18 के वित्‍तीय वर्ष में आयकर विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 लाख बेनामी ट्रांजेक्‍शन पकड़े हैं। आयकर विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में आयकर विभाग ने बताया कि बीते वित्त वर्ष में तीन लाख बेनामी ट्रांजेक्‍शन में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन हुआ है। इस पूरे मामले की जांच आयकर विभाग की डायरेक्‍ट्रेट ऑफ इंटेलीजेंस और क्रिमीनल इनवेस्‍टीगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने मिलकर की है।

चौंकाने वाली रिपोर्ट

डायरेक्‍ट्रेट ऑफ इंटेलीजेंस और क्रिमीनल इनवेस्‍टीगेशन डिपार्टमेंट की टीमों ने कॉपरेटिव बैंकों, एनबीएफसी, ऑथराइज्‍ड डीलर, फॉरेन एक्‍सचेंज डीलर्स, सब रजिस्‍ट्रारों, सर्राफा व्‍यापारियों और अस्‍पतालों में जाकर 800 से ज्‍यादा सर्वे किए। इस सर्वे में इन बेनामी ट्रांजेक्शंस का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सभी वित्तीय संस्थानों को तय सीमा से ज्‍यादा रुपयों का लेनदेन होने पर आयकर अधिनियम की धारा 285बीए के अंतर्गत आयकर विभाग को सूचित करना होता है।

#IncomeTax (IT) department has detected three lakh unreported transactions in the #financialyear 2017-18, sources revealed on Thursday. The value of these #transactions detected is more that Rs. one lakh crore.



Read @ANI story | https://t.co/Vqto7TyNdV pic.twitter.com/wwKRgBtGa9