मनोहर लाल खट्टर: कभी साइकिल पर सब्जी बेचने वाले हरियाणा के सीएम आज हैं इतनी संपत्ति के मालिक

नई दिल्ली। मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है। इस बार के चुनावी नतीजों के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार खट्टर को ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। खट्टर जिनका जीवन काफी संघर्ष में बीता है। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हरियाणा के सीएम खठ्ठर के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था, जब उन्हें दिल्ली में साइकल पर सब्जी तक बेचना पड़ा था। लेकिन आज वो हरियाणा के सबसे कद्दावर पद पर दोबारा काबिज हो चुके हैं।

इतनी है संपत्ति

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर ने 2014 के चुनाव में जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक उनके पास करीब 61 लाख रुपए की संपत्ति है। जबकि उनकी देनदारी 6.20 लाख रुपए की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजूएट मनोहर लाल खट्टर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नही है। कैश की बात करें तो उनके पास करीब 1 लाख रुपए है। जबकि उनके बैंक में 2,29,952 रुपए जमा हैं।

Chandigarh: BJP's Manohar Lal Khattar and JJP's Dushyant Chautala arrive on the stage at the Raj Bhavan. BJP national working president JP Nadda is also with them. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/MSN2P8zuGS