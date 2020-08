Aadhaar से Ration Card को लिंक करने का आखिरी मौका, जानें ​मिनटों में कैसे पूरी करें प्रक्रिया

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के चलते प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों का रोजगार छिन गया था। जिसके चलते उन्हें रोजी-रोटी चलाने से लेकर खाने तक की दिक्कत हो गई। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) के तहत मुफ्त में अनाज (Free Ration) दिए जाने की घोषणा की। इसके तहत किसी भी राज्य में रहने वाले लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने इसके लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक (Link With Aadhaar) कराने को कहा है। जिससे सुविधा का लाभ उन्हें लगतार मिलता रहे। इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है।

हालांकि मंत्रालय की ओर से यह भी साफ किया गया कि जिन लोगों ने अभी तक आधार से राशन कार्ड लिंक नहीं करवाया है उन्हें सुविधा का लाभ मिलना बंंद नहीं होगा। उन्हें पहले की ही तरह राशन मिलता रहेगा। इस दौरान उनका राशन कार्ड रद्द भी नहीं किया जाएगा, लेकिन आधार के इससे लिंक रहने पर उन्हें भविष्य में आसानी रहेगी। अभी तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड्स में से 90 फीसदी तक आधार से लिंक हो चुके हैं। 10 प्रतिशत लोगों के अभी तक इससे जुड़ने बाकी हैं। अगर आपने भी अभी तक आधार से इसे नहीं जोड़ा है तो नीचे बताए गए टिप्स को फॉलो कर आप मिनटों में ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आधार से राशन कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया

1.राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट- uidai.gov.in पर जाना होगा।

2.इसके बाद आपको इसमें लॉग इन करना होगा। तब आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

3.यहां आपको अपनी एड्रेस डिटेल भरनी होगी। जिसमें अपने जिले और राज्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा।

4.इसके बाद 'Ration Card' बेनिफिट टाइप का चयन करें और 'Ration Card' स्कीम को चुनें।

5.अगले चरण में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी। जैसे—अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर।

6.ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP)आएगा। जिसे वेबसाइट पर डालने के बाद स्क्रीन पर प्रोसेस पूरा होने का एक नोटिफिकेशन नजर आएगा। इसे पोस्ट कर दें।

7.आखिरी प्रक्रिया के पूरा होते ही आवेदन वेरिफाइ हो जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड जुड़ जाएगा।