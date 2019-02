बजट 2019 Live: पीयूष गोयल कर रहे हैं बजट पेश, हमारी सरकार ने महंगाई कम की

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्‍वस्‍थता के कारण आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देश का अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह इस सरकार का आखिरी बजट है।



पांच साल में FDI में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई

सरकार ने एनपीए को कम करने की कोशिश की

10:17 AM: Budget 2019: बजट पास करने को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू

कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा बजट में सिर्फ जुमले ही मिलेंगे। जो पांच सालों में कुछ नहीं कर सके वो अंतरिम बजट में क्या करेंगे

10:11 AM: रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से आज तक सरकार ने रेलवे में निवेश किया है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने से लेकर वाईफाई हो या और कोई क्षेत्र, मुझे विश्वास है कि रेलवे में और निवेश बढ़ाया जाएगा



10:00 AM: बजट ब्रीफेकेस के साथ वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद पहुंच चुके हैं और इसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे



9:53 AM: राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है और वित्त मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं



बजट से उम्मीदें:

अायकर में छूट की सीमा बढ़कर 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है

अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए के बजट का एेलान संभव

स्टार्टअप पर लगने वाला एंजेल टैक्स खत्म हो सकता है

अंतरिम बजट में पीयूष गोयल किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याजमुक्त लोन का एेलान कर सकते हैं

होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए हो सकती है

पिछले अंतरिम बजटों की तरह इस बार भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी जा सकती है

अंतरिम बजट में किसानों को बुवाई से पहले 10 हजार रुपए देने का हो सकता है एेलान

वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बजट से पहले दिया बयान, हर वर्ग के लिए बजट में रखा है ध्यान

10 बजकर 20 मिनट पर आैपचारिक रूप से बजट को मिलेगी मंजूरी

वित्त मंत्रालय पहुंचे पीयूष गोयल, बजट पेश करने के बाद डेढ़ बजे प्रेस कांफ्रेस करेंगे पीयूष गोयल

टैक्स स्लैब में अाम जनता को सरकार से राहत की उम्मीद

आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी मोदी सरकार

