IDBI बैंक के लिए खुशखबरी, सरकार ने की 9 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा

नई दिल्ली। देश के सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की बाद सरकार ने आईडीबीआई बैंक के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक को नौ हजार करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज देने जा रही है। एलआईसी के स्वामित्व वाले इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने बैंक के लिए पैकेज की घोषणा की है।



सरकार ने की घोषणा

बता दें कि केंद्र सरकार यह पैसा 70 हजार करोड़ रुपये में से देगी, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉफ्रेंस में किया था। सीतरमण ने हाल ही में बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसके अलावा विलय होने वाले बैंक जैसे कि पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 16 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।



Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has cleared recapitalization of IDBI Bank with one-time infusion of funds by both government & LIC (Life Insurance Corporation). It will help both IDBI and LIC, and shows government's commitment to take banking to a sound level. pic.twitter.com/rs5RiFQnil