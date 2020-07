NPS: Modi सरकार की इस योजना में मिलेगी 72000 रुपये की पेंशन, ऐसे करें Apply

-NPS for Traders and Self Employed Persons: मोदी ( PM Modi ) सरकार हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है।

-सरकार ने देश के व्‍यापारियों के लिए पेंशन ( Pension Scheme ) देने की योजना शुरू कर थी।

-एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस ( NPS ) योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है।

-खास बात है कि अगर इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं तो 60 साल के बाद संयुक्त तौर पर हर महीने छह हजार रुपये मिलेंगे, यानी कि साल के 72 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।