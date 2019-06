अब कैश के लिए नहीं करनी होगी ATM की तलाश, नजदीकी किराना स्टोर्स से ही हो जाएगा काम, जानिए कैसे

नई दिल्ली। बहुत जल्द आपको कैश निकालने के लिए एटीएम की तलाश में दर-दर नहीं भटकना होगा। आप अपने नजदीकी किराना स्टोर्स से ही कैश निकाल सकेंगे। दरअसल, डिजिटेल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक कमेटी ने सिफारिश की है कि छोटे शहरों में एटीएम की किल्लत से निपटने के लिए किराना स्टोर्स से ही कैश की आपूर्ति की जाए। इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी ( Nandan Nilekani ) की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि एटीएम संचालन महंगा होने की वजह से कई बैंक इन्हें तेजी से बंद कर रहे हैं।

डिजिटल मनी को कैश में कर सकेंगे तब्दील

आरबीआई की इस खास समिति से दो फायदे हो सकेंगे। पहला यह भी कि आम लोगों को कैश निकालने के लिए नहीं भटकना होगा। वहीं, दूसरा फायदा यह होगा किराना स्टोर्स तेजी से डिजिटल पेमेंट तकनीक को अपना सकेंगे। समिति ने इस नई व्यवस्था का नाम 'कैश इन कैश आउट' ( Cash In Cash Out ) प्रस्तावित किया है। इस सुविधा के लागू होने के बाद से आप अपने नजदीकी किराना स्टोर पर ही डिजिटल मनी को कैश में बदलवा सकेंगे। इस सिफारिश को लेकर जानकारों का कहना है कि इस सुविधा के लिए लगभग 3 करोड़ प्वाइंट ऑफ सेल ( Point of Sale Machine ) मशीनों की जरूरत होगी। बता दें कि इसी समिति ने इन मशीनों के आयात पर ड्यूटी हटाने की भी मांग की है।

क्यूआर कोड और आधार कार्ड के जरिए भी मिलेगी यह सुविधा

समिति ने अपनी इस सिफारिश के पीछे दलील दी है कि है अधिकतर बैंक अब डेबिट व क्रेडिट कार्ड के लिए पीओएस मशीन पर ही फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि बीते एक साल में ही इन बैंकों ने करीब 6.4 लाख पीओएस मशीनों का वितरण किया है। ऐसे में यदि इस सिफारिश को मान लिया जाता है तो छोटे व्यापारियों के पास इस मशीन से आम लोग भी कार्ड स्वाइप कर कैश निकाल सकेंगे। एक और खास बात यह है कि क्यूआर कोड और आधार कार्ड के जरिए भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

दरअसल, छोटे व्यापारियों के पास हर रोज नकदी इकट्ठा होता है, जिसे उन्हें दिनभर के कारोबार के बाद बैंक में जमा कराना पड़ता है। ऐसे में यदि ये व्यापारी जरूरतमंद लोगों को ही कैश उपलब्ध करा देंगे तो इससे उन्हों बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में दुकान से बैंक और फिर बैंक से एटीएम तक कैश पहुंचाने वाला खर्च बच सकेगा।

