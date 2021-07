Personal Financial Planning Myths and Facts: पर्सनल फाइनेंसियल प्लानिंग एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो केवल उनके लिए है जिनके पास बहुत पैसा है और जो इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं।

नई दिल्ली। अच्छे भविष्य के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और जब बात आर्थिक रूप से बेहतर भविष्य की हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग ( Personal financial planning ) किसी के जीवन के लक्ष्यों को सही ढंग से पूरा करने के बारे में है। ताकि उस व्यक्ति को किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। ज्यादातर लोगों को इस तरह का ज्ञान बड़ों से, परिवार के सदस्यों या दोस्तों से धीरे-धीरे टुकड़ों में समझ आता है, लेकिन साथ ही बहुत सारी गलतफहमी ( Personal Financial Planning Myths and Facts ) पर भी हमारा ध्यान भटक जाता है। आइए इसे दूर करने का प्रयास करें।

Myth: करना ही योजना बनाना है और योजना बनाना ही करना है

सोचिए कि एक बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक अच्छी बिल्डिंग बना रहा है। बच्चे को इस बात का थोड़ा ही एहसास होता है कि उसका ध्यान केवल इमारत पर है न कि नींव बनाने पर। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के खिलौनों के साथ फिर से बनाएं, बिगाड़े, फिर से बनाएं। कल्पना कीजिए कि क्या आप अपनी मेहनत की कमाई से ऐसा कर रहे हैं!

कई इंवेस्टर्स सोचते हैं कि इसे स्वयं करना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पर यह गलत है। हालांकि, फैक्ट यह है कि आप मार्गदर्शन लेने और मार्गदर्शन को लागू करने के बीच अंतर कर सकते हैं। मतलब आप यह जान सकते है कि क्या करना है और क्यों करना चाहिए और इसे कैसे करना है, के बीच अंतर ढूंढ सकते हैं।

आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लोगों की राय ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे मे प्लानिंग तो आपको ही करनी होगी। बिना योजना के कार्य करना उचित नींव के बिना भवन बनाने के समान है। Doing is not planning. Planning is not doing. Plan first, do next!

Myth: केवल सेविंग-इंवेस्टिंग होती है फाइनेंशियल प्लानिंग

मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ- तीनों में से कुछ भी कम हो जाए तो जीवन में काफी कठिनाइयां आ सकती हैं। जीवन में जोखिम कभी भी आ सकते है, इसलिए उचित समय पर ऐसे जोखिमों के खिलाफ बीमा हमारा वैकल्पिक फाइनेंशियल बैकअप है। “सेविंग और इंवेस्टमेंट उचित बीमा के रूप में अंतर को प्रभावी ढंग से ठीक करने में सक्षम नहीं होंगे”, इस लाइन के साथ रहने से आपके फाइनेंशियल मामले अस्थिर हो सकते हैं।

Myth: नगदी का आना-जाना अकाउंटेंट का काम है, मेरा नहीं। ये समझ से परे है

कितना आता है, कितना बाहर जाता है और कब? यह अंदर क्यों आता है, यह बाहर क्यों जाता है? क्या यह आवश्यक है, क्या यह जरूरी है? क्या यह वर्तमान के लिए पर्याप्त है, या यह भविष्य का भी ध्यान रखेगा?

खर्च करने की योजना से पहले अपनी आय के एक हिस्से को बचाकर रखें। निवेश करने से पहले अपने पे चेक से खुद को भुगतान करने की योजना बनाएं। यह लोगों के उस सोच को दूर करता है कि निवेश शुरू करने से पहले आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए।

Myth: मुझे केवल अच्छे रिटर्न और टैक्स सेविंग ही चाहिए

कभी आपने सोचा है कि अच्छा रिटर्न देने और टैक्स बचाने का क्या मतलब है अगर आपने यह प्लान नहीं किया है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?

फिल्मों और सीरियलों के अलावा, जीवन में, हमें लोगों को उन लोगों की संपत्ति के लिए लड़ते हुए देखते हैं जो अब नहीं रहे। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा। आपके बच्चे के भविष्य की शांति के रास्ते में क्या रखा गया है! क्या आप इसे अपनी ओर से बच्चों के लिए उपहार के रूप में छोड़ना चाहेंगे?

Myth: मदद मांगना बुरा है, लोग धोखा देने के लिए तैयार हैं

जो कोई नहीं जानता है उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों के साथ बातचीत करना है जो विषय या बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम क्या नहीं जानते थे! हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि मीडिया में कई कहानियां बताती हैं कि इनवेस्टर्स कितने भोले हैं। "मैं इसके साथ किसी पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा किया जाए"।

उस व्यक्ति को खोजें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं- सबसे अच्छी बात है- अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त की सिफारिश। अगर उन्हें एक नहीं मिला है, तो उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त से एक की तलाश करें। हमे यकीन है कि आपको भरोसेमंद दोस्तों की लंबी लाइन के साथ एक मिल जाएगा!