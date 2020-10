PM kisan Samman Nidh : नवंबर में सरकार किसानों के खाते में भेजेगी अगली किस्त, लाभ लेने के लिए करें ये काम

नई दिल्ली। किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं कोरोना काल में उन्हें आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan Samman Nidh) चला रही है। इसमें देशभर के करोड़ों किसानों को 6 हजार रुपए सालाना मिलते हैं, जो किस्तों में भेजी जाती है। अगस्त के बाद अब केंद्र सरकार इसकी अगली किस्त (Installment) नवंबर में भेजेगी। किसानों के अकाउंट में सीधे रुपए आने से लाभार्थी को इसका फायदा होता है। अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो ये काम करें।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज खुल जाएगा। अब अपना आधार नंबर डालें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसान को अपना नाम, ब्लॉक या गांव की जानकारी, जेंडर, कैटेगरी, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आदि की डिटेल्स भरें। इसके अलावा आपको फॉर्म में अपने खेत की जानकारी देनी होगी। इसमें सर्वे या खाता नंबर, खसरा नंबर, कितनी जमीन है, ये सभी विवरण देने होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर – 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं।

चेक करें स्टेटस

इस योजना में जिन किसानों ने आवेदन किया है वे अपने आवेदन की स्तिथि ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही साथ आवेदन के अस्वीकार हो जाने या खाते में पैसे आने आदि की जानकारी भी स्टेटस के जरिए ली जा सकती है। इसे चेक करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर लॉग इन करें। यहां “Farmer’s corner” सेक्शन में जाएं। .यहां आपको “Benificary status” का विकल्प दिखाई देगा। यहां जाकर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें नजर आ रहे बॉक्स में अपना आधार नंबर (Check PM kisan Samman Yojna status by Aadhar Number) या अकाउंट नंबर(Check PM kisan Samman Yojna status by Account Number) या फिर फोन नंबर(Check PM kisan Samman Yojna status by Mobile Number) डालकर आप इसे चेक कर सकते हैं।

ये लोग नहीं कर सकते आवेदन

पीएम किसान योजना का लाभ वे लोग नहीं उठा सकते हैं जिनके नाम खेती के लिए अपनी जमीन न हो। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। साथ ही जिन्हें 10,000 या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।