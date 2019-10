पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने मल्लिकार्जुन राव, ट्वीट कर बैंक ने दी जानकारी

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक ने एसएस मल्लिकार्जुन राव को प्रबंध निदेशक (Managing Director) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) के पद पर नियुक्त किया है। मंगलवार से इनका कार्यकाल शुरु हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक से पहले एमएस राव इलाहाबाद बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इनकी उम्र 57 साल है और 18 सितंबर 2021 तक के लिए राव की नियुक्ति की गई है।



कई क्षेत्रों का है अनुभव

एमएस राव लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बैंकिंग के साथ-साथ उन्होंने क्रेडिट, रिकवरी, ट्रेजरी, रिस्क मैनेजमेंट, इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी और प्रबंधन सूचना प्रणाली के क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव है। अधिकारिक आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग के एस.एस. मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है।

We are delighted to welcome Shri CH. S. S. Mallikarjuna Rao to the PNB Family. He takes charge as the Managing Director and CEO of Punjab National Bank #PNB #MD #CEO #Leadership pic.twitter.com/NECAgxyZLD