Post Office NSC Scheme: 31 जुलाई से पहले करेंगे​ निवेश तो हर महीने होगी अच्छी कमाई, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली।

Post Office NSC Scheme 2020: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं ( Post Office MIS ) हमेशा से ही निवेशकों की पहली पसंद रही है। इसकी वजह है कि पोस्ट ऑफिस ( Post Office Schemes ) में पैसे की सुरक्षा के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ( NSC ), सीनियर सिटीजन स्कीम ( SCS ), सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY ), फिक्स्ड डिपॉजिट ( FD ) जैसे कई स्कीम उपलब्ध हैं। आप इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, यहां आपको पैसे की सुरक्षा के साथ रिटर्न भी अच्छा मिलता है और धारा 80 सी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट ( Post Office NSC ) योजना में अगर आप 31 जुलाई से पहले निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट की तारीख 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है।

क्या है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की तरह पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक छोटी बचत योजना है। इसमें आप 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते है। इसमें आप 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस योजना में इस समय 6.8 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है। NSC की सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में कोई भी निवेश कर सकता है, यहां तक की आप अपने बच्चों के नाम पर भी इसे खरीद सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी की अवधि पांच साल होती है और इसमें हर साल ब्याज जुड़ता जाता है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट मिलती है।

5 साल की होती है मेच्योरिटी

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना की मेच्योरिटी 5 साल की है। खास बात है कि कुछ शर्तों के साथ आप 1 साल की परिपक्वता अवधि के बाद खाते की राशि को निकाल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टि‍फि‍केट में ब्याज दर सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में निर्धारित की जाती हैं।

कैसे करें आवेदन ( How to Apply For Post Office NSC )

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना के आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।

