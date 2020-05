PM Mudra Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको मिलता है बिना गारंटी के लोन, ऐसे करें आवेदन

-इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन ( Loan ) दिया जाता है। पीएम मुद्रा योजना ( PMMY ) की सबसे खास बात है कि इसमें बिना किसी गारंटी के लोन ( Loan Without Guarantee ) दिया जाता है।

नई दिल्ली।

PM Mudra Yojana: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( Pradhan Mantri Mudra Yojana )का आप भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन ( Loan ) दिया जाता है। पीएम मुद्रा योजना ( PMMY ) की सबसे खास बात है कि इसमें बिना किसी गारंटी के लोन ( Loan Without Guarantee ) दिया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में की थी। इसका मकसद लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है। इस योजना में सरकार लोगों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं। इनमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं।

10 लाख तक का मिलता है लोन ( Loan Scheme 2020 )

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का लोन लेने की सुविधा मिलती है। छोटे कारोबारियों के लिए शिशु मुद्रा लोन है, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। वहीं किशोर मुद्रा लोन में 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा तरुण मुद्रा लोन में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है।

बिना गारंटी के मिलता है लोन

आपको बता दें कि मुद्रा योजना ( PMMY ) के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से कारोबारी जरूरत पर आने वाला खर्च किया जा सकता है।

कैसे करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आवेदन? ( How to Apply for PM Mudra Yojana )

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है। मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। इसके लिए आपको मकान के मालिकाना हक या किराये के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज देने होंगे।