Pre Budget Meeting 2020: शुरू हुआ बैठकों का दौर, मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने की GST घटाने की मांग

नई दिल्ली। सोमवार से प्री बजट बैठकों ( pre budget meeting ) का दौर शुरु हो गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) , वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) समेत वाणिज्य मंत्रालय ( finance ministry ) के अधिकारियों ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री से मुलाकात की। इस बैठक में इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएशन ( ICEA ) ने 1200 से कम के फोन पर लगने वाले 12 फीसदी की जीएसटी ( GST ) को घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है।

15 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक सरकार के इस फैसले से देश के करीब 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट इन्सेंटिव में कटौती पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की। वही इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से अपील की है कि मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी को अधिकतम 4000 रुपए किया जाए। साथ ही मोबाइल की बढ़ती कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जाए।

Finance Ministry: Union finance minister Nirmala Sitharaman holds her first pre- budget consultations with stakeholders groups from new economy; start -ups ,fintech and digital, in connection with the forthcoming Union Budget 2020-21. pic.twitter.com/oaY5Vx5zbU