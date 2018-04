नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को संतोषजनक प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की मुद्रा योजना की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि यह देश में बदलाव लाने के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मकसद उन उद्यमियों की मदद करना है, जो या तो कारोबार के आरंभिक दौर में हैं, या जिनके पास अपने कारोबार को चलाने के लिए कम पूंजी है। पीएमएमवाई को शुरू हुए रविवार को तीन साल पूरे होने पर मोदी ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में आगे विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए उनकी सरकार की ओर से सिलसिलेवार सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं।

On this day, three years ago the Mudra Yojana was launched to give wings to the aspirations of our citizens and harness the entrepreneurial energy among our youth. Three years on, I am delighted to see how Mudra Yojana has brought prosperity in the lives of many.