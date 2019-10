बैंकिंग फ्रॉड से डगमगा रहा ग्राहकों का भरोसा, आरबीआई ने दिया आश्वासन कहा - चिंता की कोई बात नहीं

नई दिल्ली। पीएमसी बैंक में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद से लोगों का बैंकिंग सेक्टर पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। देश में इस स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने देश की जनता को भरोसे पर लेते हुए कहा कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था काफी मजबूत है किसी को भी घबराने की जरुरत नहीं है। आरबीआई ने बयान जारी कर कहा कि देश में फैलती अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए।



आरबीआई ने किया ट्वीट

आरबीआई ने ट्वीट कर कहा कि, 'देश के सहकारी बैंकों को लेकर कई जगह पर अफवाहें फैल रही हैं, जिसके कारण ग्राहक बैंक में पैसे जमा करने से भी डर रहे हैं। केंद्रीय बैंक आम लोगों को आश्वस्त करना चाहता है कि भारतीय बैंक प्रणाली सुरक्षित और स्थिर है तथा ऐसी अफवाहों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।'

There are rumours in some locations about certain banks including cooperative banks, resulting in anxiety among the depositors. RBI would like to assure the general public that Indian banking system is safe and stable and there is no need to panic on the basis of such rumours.