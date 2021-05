आरबीआई का हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ का बूस्टर डोज, एसबीएफ के लिए 10 हजार करोड़ का टीएलटीआरओ

नई दिल्ली। कोविड की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच आरबीआई ने अपना खजाना खोल दिया है। इस बार आरबीआई ने अपने खजाने का मुंह हेल्थ सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस की ओर किया है। जहां हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ रुपए के बूस्टर डोज का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का टीएलआरटीओ लाने का भी ऐलान हुआ है। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना कर सेकंड वेव ने इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हें। वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर बेहतर मानसून रहने से ग्रामीण मांग में इजाफा होने की उम्मीद है।

हेल्थ सर्विस को 50 हजार करोड़ का बूस्टर डोज

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 10000 करोड़ का टीएलटीआरओ लाया जाएगा। इनके लिए 10 लाख प्रति बॉरोअर की सीमा तय की गई है। 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु होगा।

