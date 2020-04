SBI ने किया सावधान, EMI रुकवाने के लिए ना दें किसी को अपना OTP Number

नई दिल्ली। पूरे देश में लॉकडाउन है। आर्थिक तंगी को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को तीन महीने का मोरेटोरियम दिया हुआ है। जिसका फायदा आम लोगों को तीन महीने की ईएमआई आगे बढ़ाने का मिल रहा है। देश के तकरीबन सभी बैंकों ( प्राइवेट और सरकारी ) ने आम लोगों को यह सुविधा दे दी है। अब बैंकों और कस्टमर्स के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई है।

इस लोन डेफरमेंट की सुविधा दिलाने के लिए साइबर फ्रॉडर्स आपको कॉल कर और एसएमएस के माध्यम से लूट भी सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट के माध्यम से सतर्क रहने के लिए कहा है। एसबीआई ने कहा है कि अगर कोई आदमी आपको बैंक का कर्मचारी बताकर लोन डेफरमेंट के नाम पर ओटीपी शेयर करने के लिए कहता है तो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड होने जा रहा है।

Cyber fraudsters keep finding new ways to scam people. The only way to beat the #cybercriminals is to #BeAlert & be aware. Please note that EMI Deferment does not require OTP sharing. Do not share your OTP. For details on EMI Deferment scheme, visit: https://t.co/wP3Xux99vI#SBI pic.twitter.com/2GZSHX3ONa