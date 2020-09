SBI E-Auction: सस्ते में घर, दुकान या प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, ऐसे करें Apply

नई दिल्ली।

SBI E-Auction on 30 September 2020: अगर आप भी घर, दुकान या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो एसबीआई ( SBI Home Offers ) आपके के लिए शानदार योजना लेकर आया है। जिसके तहत आप बेहद सस्ते में मकान ( Buy a Cheap House ) खरीद सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ( SBI Bank ) 30 सितंबर को बहुत कम कीमत पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने का मौका दे रहा है। बैंक ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि 30 सितंबर को एसबीआई मेगा ई-नीलामी आयोजित किया जाएगा। जिसमें 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इनमें ओपन प्लॉट, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल हैं। बता दें कि ये संपत्तियां उन लोगों की हैं, जो लोन चुकाने में विफल रहे।

SBI की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक गिरवीं/कोर्ट के आदेश से कुर्क की गईं अचल संपत्तियों को नीलाम करेगा। नीलामी में बेहद पारदर्शिता से काम किया जाता है। बैंक का यह भी कहना है कि वह संपत्ति के फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड होने, उसकी माप, स्थान आदि समेत दूसरी जानकारियां भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देता है।

कर सकते हैं प्रॉपर्टी का निरीक्षण

इस नीलामी से संबंधित सभी जानकारी आप SBI की किसी भी नजदीकी शाखा से ले सकते हैं। एसबीआई शाखाओं में कान्टैक्ट के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति मौजूद है, जिससे प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारी ले सकता है। साथ ही प्रॉपर्टी का निरीक्षण भी कर सकता है।

It's time to bid on your dream property! Register for SBI Mega E-Auction: https://t.co/ndlGZhPyk6#SBI #StateBankOfIndia #Auction #Properties pic.twitter.com/T7SXJnnQrW