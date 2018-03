नर्इ दिल्ली। स्टेट बैंक आॅफ इंडिया (एसबीआइ) अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष फीचर लेकर आया है। इसके लिए एसबीआइ ने अपने एटीएम कार्डधारकों के लिए एक यूनिक सर्विस एेप को लांच किया जिसमें आपको कर्इ सुविधाएं मिलेंगी। यदि आपका कार्ड खो जाता है तो इस एेप के जरिए आप अपना कार्ड ब्लाॅक कर सकते हैं। एसबीआइ के इस एेप का ना "क्विक" नाम है। ये आपको एंड्राॅयड आैर आइआेएस के एेप स्टोर पर उपलब्ध होेगा। बैंक ने बताया की आप अपने एसबीआइ कार्उ को इस एेप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस एेप की मदद से एटीएम पिन भी जेनरेट कर सकते हैं।



ट्वीटर पर दी जानकारी

एसबीआइ ने इस एेप के बारे में जानकारी अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से किया। एसबीआइ के इस एेप से आप बैंक के कर्इ सारी सुविधाआें का लाभ उठा सकते हैं। इस एेप की सबसे खास बात ये हैं कि इससे आप अपने एटीएम कार्ड का कंट्रोल कर सकते हैं। इस एेप का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसपर रजिस्ट्रेशन करना होेगा । रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उस एेप के फीचर सेक्शन में जाकर अपने उस माेबाइल नंबर को डालना होगा जो जिस नंबर पर आपने एेप डाउनलोड किया है। इसके बाद आप इस एेप पर रजिस्टर हो जाएेंगे।

