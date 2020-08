कोरोना काल में शुरू कर सकते है डेयरी का सबसे फायदेमंद कारोबार, सरकार दे रही है सस्ता लोन

Highlights

- महामारी ( Low interest rate loan) का असर लोगों की आय खर्च और बचत पर भी पड़ा है

- प्राइवेट सेक्टर (Schemes for Milk Development) में काम करने वाले अधिकतर लोग अपनी नौकरी (Scheme for Entrepreneurs) से हाथ धो बैठे हैं

- वहीं घर पर बैठे लोग खुद के बिजनेस (Loan for Dairy business) के बारे में विचार कर रहे हैं