30 जून तक किसी भी बैंक के एटीएम से निकालें कैश, नहीं लगेगा कोई चार्ज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लाॅकडाउन के बीच देश के आम लोगों के लिए बड़ी राहत खबर सामने आई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डेबिट कार्ड रखने वालों को राहत देते हुए कहा है कि अगले तीन महीनों तक किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। वहीं मिनिमम बैलेंस ना रखने पर भी राहत दी गई है। साथ ही ट्रेड व फाइनेंस ग्राहकों के लिए डिजिटल ट्रेड के शुल्क में राहत देने की बात कही गई है।

Debit card holders who withdraw cash from any bank's ATM can do it free of charge for the next 3 months: Union finance minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/5Ok0Y5wz1p