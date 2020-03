Yes Bank Crisis : FM से लेकर RBIG तक और CEA ने क्या कहा...

नई दिल्ली। Yes Bank Crisis पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्य आर्थिक सलाहकार और आरबीआई गवर्नर सभी के बयान आ चुके हैं। सभी अपनी अपनी जुबान में यस बैंक को यही भरोसा दिलाते आ रहे हैं कि किसी का रुपया नहीं भूबेगा। किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। एक महीना या उससे पहले सब कुछ सामन्य हो जाएगा। आरबीआई द्वारा पाबंदी लगा देने के बाद यस बैंक के शेयरों में 85 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। यस बैंक के शेयर में लोअर सर्किट लगा और 5 रुपए पर आ गया। मौजूदा समय में कंपनी का शेयर 56 फीसदी की गिरावट के साथ करीब 16 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि यस बैंक के मार्केट कैप को 18 महीने में 77300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगस्ता 2018 में बैंक का शेयर 393 रुपए रुपए पर आ गया था। आइए आपको भी कि यस बैंक को लेकर सरकार और उसकी एजेंसियों के अधिकारियों ने क्या कहाज्

खाताधारकों का रुपया पूरी तरह से सुरक्षित: वित्त मंत्री

देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यस बैंक के खातारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सभी रुपया पूरी तरह से सुरक्षित है। वो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संपर्क साधे हुए हैं। यस बैंक के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो पूरी तरह से खाताधारकों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया बीते कई महीनों से चल रहा थी तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक आ गया है, हालात पर लगातार नजऱ रखे हुए थे। इसका समाधान निकालने के लिए रिजर्व बैंक अपनी पूरी ताकत लगा रहा है।

Finance Minister on #YesBank: RBI Guv has assured me that the matter will be resolved soon. Both RBI & Govt of India are looking at this, I've personally monitored the situation for a couple of months along with RBI & we have taken the course that will be in everybody's interest. https://t.co/dkVFavgBUU pic.twitter.com/xVy1gyiop3 — ANI (@ANI) March 6, 2020

खाताधारकों के हितों का पूरा ध्यान: सीईए

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि यस बैंक के धाताधारकों को भयभीत नहीं होने की जरुरत नहीं है। सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक यस बैंक के पुनर्गठन के लिए जल्द ही एक योजना लाएगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है और यस बैंक के खाताधारकों का धन पूरी तरह से सुरक्ष्रित है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि बैंक के पुनर्गठन के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

अगले 30 दिनों में सब होगा सामान्य: आरबीआई गवर्नर

वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यस बैंक क्राइसिस पर बैंक के खाताधारकों को भरोसा दिलाया और कहा कि किसी को घबराने की जरुरत नहीं है। अगले 30 दिनों या उससे पहले तक ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बैंक के रिवाइवल को लेकर तेजी से आरबीआई काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सबसे पहला टारगेट देश के फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ करना है। जो भी फैसला हुआ है उसी के तहत हुआ है। किसी व्यक्तिगत संस्था को देखकर नहीं। खाताधारको के हितों को प्रायोरिटी पर रखा गया है। आरबीआई के सर्विलांस पर काफी दिनों से ळाा। बैंक को रिकवर करने का भी समय दिया गया था। जब कोई इंवेस्टर नहीं मिला तो यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा।