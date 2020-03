YES BANK का रिवाइवल प्लान रेडी , एक्शन से पहले तिमाही रिपोर्ट पर होगी सबकी नजर

नई दिल्ली : 14 मार्च यानि कल yes bank वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट पेश करने वाला है । ऐसे में सभी की निगाहें कल की रिपोर्ट्स पर होंगी क्योंकि RBI द्वारा प्रशान्त कुमार को बैंक एडमिस्ट्रेटर बनाने के बाद पहली बार बैंक की रिपोर्ट सामने आ रही है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि उम्मीद है कि कल आने वाली रिपोर्ट में बैंक की वास्तविक रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा जाएगा । यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि yes bank पिछले 10 साल से लगातार फायदा दिखाती आई है और आंकड़ें इस बात की गवाही देते हैं। (आप चाहें तो नीचे दी गई तस्वीर को देख सकते हैं। )

रिपोर्ट में इन बातों पर होगी नजर-

बैंक की वास्तविक स्थिति-

फाइनेंशियल एनालिस्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि कल आने वाली रिपोर्ट में बैंक की वास्तविक हालत पता चलें ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जदा सके कि यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी ।

इसके अलावा बैंक के टोटल npa के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। दरअसल 30 सितंबर, 2019 तक, यस बैंक के पास 10,800 करोड़ रुपये कीमत के एटी -1 बॉन्ड्स थे जो बैंक की कुल वैल्यू का लगभग 40 फीसदी है ।अब कहा जा रहा है कि इसमें 10000 करोड़ रुपए कीमत के बैड लोन्स थे जिनमें से 7000 करोड़ रुपए का एनपीए हो सकता है।

रेडी है yes bank का रिवाइवल प्लान

RBI के दखल के बाद कई बड़े बैंक YES Bank में निवेश को तैयार हैं । yes bank में निवेश करने वालों में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ-साथ राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और अजीम प्रेमजी ट्रस्ट शामिल हैं और ये सभी मिलकर Yes Bank में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे