यूपी में STF ने फर्जी डिग्री वाले सरकारी टीचर को पकड़ा, अब वसूली की तैयारी

उत्तर प्रदेश में फर्जी टीचरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। एसटीएफ़ की जांच में फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी करने वाली संख्या बढ़ती जा रही है।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 16 साल तक नौकरी करने के बाद उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, जिसके बाद उसे बर्खास्त किया गया है। आरोपी व्यक्ति फिरोजाबाद जिले के मदनपुरा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने फर्जी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

Symbolic Photo of Teacher in Primary school to show fake teacher