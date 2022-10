Firozabad: दो साल से घर में दफन कर रखा था प्रेमिका को, खुदाई की तो निकला कंकाल

फिरोजाबाद में आरोपी गौरव पहले युवती को बहलाफुसलाकर भगा ले गया है और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने शव को घर में ही कमरे में दफना दिया।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी और शव को अपने ही घर में दफन कर दिया। इसके बाद आरोपी भाग निकले और आराम से जाकर गुरुग्राम में रहने लगे। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस खोजती हुई आरोपपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने छानबीन की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने जब हत्यारोपियों की निशानदेही पर खुदाई तो उन्हें वहां से कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी के साथ हत्या में शामिल उसके पिता को भी पकड़ लिया है।

Girlfriend was buried in house for two years when she dug it out the skeleton came out