Indian Railway ने दो बच्चों के लिए जारी कर दिया था हाई अलर्ट, फिर 2 ट्रेनों में..

Indian Railway Good News रेलवे हर रोज लाखों परिवारों को उनके घर तक पहुंचाती है। उन्हें एक दूसरे के साथ रखती है। लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना बता रहे हैं जिसमें रेलवे ने दो बच्चों के लिए पूरी रूट को हाई अलर्ट पर कर दिया था।

Northern Railway News उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेलवे की मानवता वादी पहल ने एक परिवार को बिखरने और बच्चों का जीवन खराब होने बचाया है। जिसमें दो नाबालिगों के गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने एक परिवार को फिर से मिलाने में मदद की।

Symbolic Pics of Indian Railway to Show Good Work done by Railways