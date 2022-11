FIFA 2022: रोनाल्डो, नेमार और लुइस सुआरेज का आज दिखेगा जलवा, फीफा में आज खेले जाएगे 4 मैच

स्विट्जरलैंड vs कैमरून -

यह मुक़ाबला भारतीय समय अनुसार दुपहर 3,30 बजे से जानुब स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड की टीम 15वें स्थान पर है, जबकि कैमरून की रैंकिंग 43वीं है। दोनों टीमों की नजरें पहली चुनौती को जीतने पर होगी। मुश्किल ग्रुप में उनके लिए पहला मुकाबला महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्राजील और सर्बिया जैसी दमदार टीमों के विरुद्ध उन्हें अगले मैच खेलने हैं। ऐसे में गुरुवार को दोनों टीमों की नजरें तीन अंक बटोरने पर होगी।



विश्व कप में स्विट्जरलैंड के जेरदान शकीरी ने कैमरून की पूरी टीम के सामूहिक गोल से अधिक गोल किए हैं। अपना चौथा विश्व कप खेल रहे 31 वर्षीय शकीरी पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कप्तान ग्रैनिट जहाका टीम के अहम मिडफील्डर हैं। इस विश्वकप में टीम का आगे का सफर उनकी योजनाओं पर निर्भर करता है। वह अनुभवी खिलाड़ी हैं और अपना तीसरा विश्वकप खेल रहे हैं। वह इंग्लिश क्लब आर्सेनल के लिए खेलते हैं।



कैमरून के लिए विंसेंट अबूबकर कमाल कर सकते हैं। 30 साल का यह फॉरवर्ड टीम का कप्तान है और 91 मैचों में 33 गोल कर चुका है। वह अक्रामक अंदाज में खेलना पसंद करते हैं। कैमरून पिछले अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में तीसरे स्थान पर रहा था और उन्होंने आठ गोल दागे थे।



उरुग्वे vs दक्षिण कोरिया -

ग्रुप-एच का यह मुक़ाबला उरुग्वे और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। उरुग्वे टीम की पूरी जिम्मेदारी अनुभवी लुइस सुआरेज और एडसन कवानी के कंधों पर होगी। सुआरेज ने चार विश्व कप में अबतक सात गोल किए हैं, जो कि राष्ट्रीय रिकार्ड होल्डर आस्कर मिग्वेज से एक कम है। आस्कर 1950 की विजेता टीम का हिस्सा थे। 35 वर्षीय सुआरेज का यह आखिरी विश्वकप है। उन्होंने कई मौकों पर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इस बार भी गोल का दारोमदार उन पर रहेगा।



एजुकेशन सिटी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में उरुग्वे की टीम जीत के साथ दक्षिण कोरिया पर अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल सात मैच हुए हैं। इनमें से छह उरुग्वे और एक दक्षिण कोरिया ने जीता है।



दक्षिण कोरिया के लिए गोल करने की जिम्मेदारी सोन ह्यूंग-मीन पर होगी। वह दक्षिण कोरिया के अहम फॉरवर्ड हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 104 मैचों में 35 गोल किए हैं, लेकिन वह चोटिल होने के कारण दो नवंबर के बाद से खेले नहीं हैं। दो नवंबर को चैंपियंस लीग के मुकाबले में बाईं आंख में लगी चोट के कारण बाहर हो गए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पिछले सत्र में सन ने सर्वाधिक गोल की बराबरी की थी, वह मैच के दौरान मास्क में दिख सकते हैं। दक्षिण कोरिया का पूरा अटैक सन की गति, उनके दोनों पैर से स्ट्राइक करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा।



पुर्तगाल vs घाना

पुर्तगाल जब आज घाना के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो सब की नज़र दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर होंगी। घाना इस विश्व कप में भाग ले रही सबसे कम रैंकिंग की टीम है। घाना की विश्व रैंकिंग 61 है। ऐसे में पुर्तगाल इस मैच में एक आसान जीत हासिल करना चाहेगा। क्योंकि इस ग्रुप में उरूग्वे और दक्षिण कोरिया जैसी उलटफेर करने में सक्षम टीमें भी हैं।



पुर्तगाल और घाना के बीच अब तक दो मैच हुए हैं। इनमें से एक मुकाबला पुर्तगाल ने जीता है, जबकि दूसरा मैच ड्रॉ पर छूटा था। ऐसे में घाना की टीम रोनाल्डो की टीम को हराकर जीत के साथ विश्व कप का अभियान शुरू करना चाहेगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप है। ऐसे में उनकी टीम उन्हें जीत के साथ अलविदा कहना चाहेगी।



सर्बिया vs ब्राज़ील

आज का आखिरी मुक़ाबला पांच बार की चैंपियन टीम ब्राजील और सर्बिया के बीच खेला जाएगा। नेमार जूनियर और विनिशस जूनियर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से लैस यह टीम इस साल खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। ब्राजील कतर में आने वाला एकमात्र देश है जिसने 1930 से सभी विश्व कप में भाग लिया है। ग्रुप स्टेज से पिछले 15 विश्व कप से ब्राजील कभी नहीं बाहर हुआ है। ग्रुप स्टेज में अंतिम बार 1998 में नार्वे से ब्राजील को 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि, 20 साल पहले 2002 में ब्राजील विश्व कप चैंपियन रहा था।



2018 में क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से हारकर बाहर हुई ब्राजील की टीम के सामने सर्बिया चुनौती पेश कर सकता है। ब्राजील का सर्बिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दोनों टीमें दो बार आमने-सामने हुई हैं और दोनों में ही ब्राजील को जीत मिली है। ब्राजील विश्व की नंबर एक टीम है। वहीं सर्बिया विश्वकप क्वालिफाईंग में हारा नहीं है और उसने छह मैचों में जीत और दो मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। ब्राजील किसी भी टूर्नामेंट में अंतिम बार 2021 में कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना के विरुद्ध फाइनल में हारा था। इस मैच में उन्हें 1-0 से हार झेलना पड़ा था।