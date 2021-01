युनाइटेड, स्कॉटलैंड के पूर्व मैनेजर जोचार्टी का 92 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली। स्कॉटलैंड फुटबाल टीम और इंग्लैंड के फुटबाल क्लब मैनचेस्टर युनाइटेड के मैनेजर टॉमी डोचार्टी (Former Manchester United manager Tommy Docherty) का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक बयान में यह जानकारी दी। अपने 27 साल के लंबे कॅरियर में उन्होंने 12 क्लबों को कोचिंग दी।

We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.



Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv