क्वालीफायर मैच में जर्मनी ने लगाई गोलों की झड़ी,दर्ज की 15 सालों में सबसे बड़ी जीत

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए चल रहे क्वालीफायर मुकाबले में जर्मनी ने शानदार खेल दिखाते हुए लिकटेंस्टीन के खिलाफ 9-0 से जीत दर्ज की। जर्मनी की जीत में विपक्षी टीम का भी कुछ योगदान रहा। जब उसके खिलाड़ियों ने दो सेल्फ गोल कर डाले। टीम के सबसे हम खिलाड़ी जेन्स होफर दसवें मिनट में ही रेड कार्ड मिलने के कारण बाहर हो गए थे। इसका पूरा फायदा जर्मनी ने उठाया।

This Liechtenstein own goal vs Germany 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/USWKlpMvZF