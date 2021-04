हैदराबाद एफसी में ही बने रहेंगे अनुभवी गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी

नई दिल्ली। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम हैदराबाद एफसी ने शुक्रवार को अपने अनुभवी गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमनी के साथ करार में एक साल के विस्तार की घोषणा की। नए करार के मुताबिक गोवा में जन्मे कट्टीमनी ने 2021-22 सीजन के अंत तक क्लब के साथ बने रहेंगे। कट्टीमनी ने करार में विस्तार के बाद कहा, ‘‘मैंने अब क्लब के साथ दो साल बिताए हैं और मैं वास्तव में यहां बहुत खुश हूं। मेरे लिए यह एक आसान निर्णय था।’

