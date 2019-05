इगोर स्टीमाक बने भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, AIFF ने किया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली। क्रोएशिया के इगोर स्टीमाक को भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इगोर स्टीमाक के नाम का ऐलान किया है। बुधवार को AIFF ने इगोर स्टीमाक के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

फुटबॉल महासंघ ने किया 250 नामों पर विचार

स्टीमाक को स्टीफन कांस्टेनटाइन के इस्तीफा देने के बाद AIFF ने फाइनल किया है। जानकारी के मुताबिक, स्टीफन कांस्टेनटाइन के इस्तीफे के बाद AIFF ने करीब 250 नामों पर विचार किया था। कांस्टेनटाइन ने इस साल की शुरुआत में एएफसी एशियन कप के बाद कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था।

The Executive Committee of the All India Football Federation has appointed former Croatian International Igor Stimac as the Head Coach of the Men’s Senior National Team Coach on a two-year contract. (File pic) pic.twitter.com/3sQa2JKOnI