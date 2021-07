पैर से बहता रहा खून, लेकिन मैदान से नहीं हटे मेसी, टीम को फाइनल में पहुंचाकर लिया दम

नई दिल्ली। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और कप्तान लियोनल मेसी (lionel messi) अपने देश को खिताब दिलाने के लिए बेताब हैं। बुधवार को कोपा अमरीका (copa america) के खिलाफ खेले गए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोलंबिया (colombia) के खिलाफ अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच के दौरान मेसी के टखने से खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह मैदान से हटे नहीं और लगातार खेलते ही रहे। उनके इस डेडिकेशन को देखकर उनके फैंस और कई दिग्गज खिलाड़ी उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कोई ओर होता तो कब का मैदान छोड़ देता, लेकिन मेसी हमेशा टीम के लिए ही खेलते हैं। यह उन्होंने दिखा दिया।

मेसी ने दिया पास, मार्टिनेज ने दागा गोल

सेमीफाइनल मुकाबले में पहला गोल 7वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए लौतारो मार्टिनेज ने किया था। इस गोल के लिए मेसी ने पास दिया और मार्टिनेज ने गोल दागा। इसी के साथ अर्जेंटीना ने एक गोल के साथ पहला हाफ अपने नाम कर लिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया के लिए लुइस डियाज ने 61वें मिनट में गोल दागते हुए मैच बराबर कर दिया। इस मैच में 55वें मिनट में बॉल की छीना झपटी में मेसी के टखने में चोट लग गई और खून निकलने लगा।

फाइनल 11 जुलाई को ब्राजील से होगा

कोपा अमरीका 2021 का खिताबी मुकाबला 11 जुलाई को रियो डि जनेरियो के माराकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। 10 जुलाई को तीसरे नंबर के लिए जंग होगी। यह मुकाबला कोलंबिया और पेरू के बीच होगा।

