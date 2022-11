FIFA 2022: उरुग्वे बिगाड़ सकती है कई टीमों का खेल, लुइस सुआरेज और एडिनसन कैवानी बड़े उलटफेर में माहिर

दो बार की चैंपियन उरुग्वे के लिए फीफा विश्व कप 2022 में जगह बनाना आसान नहीं था। 2021 में यह टीम अपने आखिरी चार मैच हार गई थी। इसके बाद उरुग्वे के लिए फीफा विश्व कप में जगह बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस टीम ने शानदार वापसी कर सभी को हैरान कर दिया। उरुग्वे के पास लुइस सुआरेज, डिएगो गोडिन और एडिनसन कैवानी जैसे अनुभवी दिग्गज खिलाड़ी हैं। यह खिलाड़ी किसी भी बड़ी टीम को मात देने की ताकत रखते हैं। साथ ही इस टीम में फेडे वाल्वरडे, रोड्रिगो बेंटानकुर और मटियास वेसिनो जैसे खिलाड़ी भी हैं, जिनसे पार पाना किसी टीम के लिए आसान नहीं होगा।



डार्विन नुनेज इस मजबूत टीम को और खतरनाक बना देते हैं। अगर उरुग्वे के खिलाड़ी मैदान में अपनी लय हासिल कर पाते हैं तो ग्रुप एच में यह टीम पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया और घाना जैसी टीमों को पटखनी देकर टॉप 16 टीमों के राउंड में भी उलटफेर कर सकती है।



शेड्यूल:

24 नवंबर: उरुग्वे Vs दक्षिण कोरिया

28 नवंबर: पुर्तगाल Vs उरुग्वे

2 दिसंबर: घाना Vs उरुग्वे



उरुग्वे अबतक 2 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है। बता दें कि सबसे पहला वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में ही खेला गया था जहां मेजबान टीम चैंपियन बनी थी। 1930 के बाद उरुग्वे की टीम को 1950 में भी खिताब जीतने का मौका मिला था। अब इस बार उरुग्वे टीम 72 साल से खिताब फिर न जीत पाने के सपने को फिर से साकार करने के लिए कतर में उतरेगी।