बार्सिलोना ने रणबीर-आलिया को कुछ इस अंदाज़ में दी बधाई, 'राहा' से मिलने की जताई इच्छा

रणबीर बार्सिलोना के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा क्लब की जर्सी में लिखकर किया था। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने ट्विटर पर उनकी इस जर्सी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बधाई। एन नई बार्सा फैन का जन्म हुआ है। हम बार्सिलोना में आप सभी से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं।' फुटबॉल क्लब द्वारा शेयर किए जाने के बाद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और दुनियाभर से क्लब के फैंस नए माता-पिता को बधाई दे रहे हैं।





इससे पहले दिन में, आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक शेर परिवार की एक प्यारी सी तस्वीर के साथ खुशखबरी साझा की। उन्होंने तस्वीर पर लिखा, "और हमारे जीवन की सबसे अच्छी खबर - हमारा बच्चा यहां है .. और वह कितनी जादुई लड़की है (दिल इमोजी)। हम आधिकारिक तौर पर प्यार से भर रहे हैं - धन्य और जुनूनी माता-पिता। लव लव लव आलिया और रणबीर।"





गौरतलब है कि, आलिया और रणबीर ने 14 अप्रैल को एक अंतरंग समारोह में शादी के बंधन में बंधे और हाल ही में, आलिया ने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गोद भराई की थी। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में आलिया की अच्छी-खासी प्रतिष्ठा बनी और 'ब्रह्मास्त्र' ने रणबीर के करियर को फिर से जिंदा किया।

Congratulations, @aliaa08 & Ranbir Kapoor!! A new Barça fan is born 👶. We can’t wait to meet you all in Barcelona. pic.twitter.com/Lef3P4DPe2